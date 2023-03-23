Цю ситуацію в щоденному огляді з фронту для 24 Каналу від 23 березня прокоментував полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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Росіяни раптово перекидають війська

Нині росіяни терміново перекидають війська на напрямок Авдіївки. Влада навіть закликала цивільних негайно виїздити з міста.

Співрозмовник пояснив, що першочергове завдання росіян на Авдіївському напрямку – відсунути українські війська від міста. Адже звідси наша артилерія може діставати навіть до Донецька й Макіївки.

Уся Донецька агломерація під ударом нашої артилерії. Для них це дуже боляче, адже розташуватися ні в місті, ні в пригороді вони не можуть. Тому й намагаються відсунути наш гарнізон,

– пояснив Роман Світан.

Щоправда, росіяни намагаються це зробити вже всі 9 років війни. Втім, нічого не виходить, адже місто розташоване на підвищенні, а рубіж оборони на цьому напрямку відбудований надзвичайно грамотно.

Ситуація довкола Авдіївки та відстань до Донецька / Скриншот DeepStateMAP

Офіцер також пояснив низку причин, чому росіянам так і не вдається захопити Авдіївку чи бодай взяти місто в оточення:

рівнинна місцевість довкола – зокрема, Донецький аеропорт, розташований між Донецьком та Авдіївкою. Саме ж місто розташоване на височині;

– зокрема, Донецький аеропорт, розташований між Донецьком та Авдіївкою. Саме ж місто розташоване на височині; неможливість відрізати шляхи постачання – за 9 років тут існує вже дуже багато механізмів потачання боєприпасів і військової амуніції;

– за 9 років тут існує вже дуже багато механізмів потачання боєприпасів і військової амуніції; складна місцевість Карлівського водосховища – один з берегів тут дуже високий і його займає українська артилерія, яка контролює й захищає район від оточення.

Там за останній рік пристріляний вже кожен кущ. Артилериста можна навіть не будити – він уві сні в будь-яке місце покладе необхідну кількість снарядів,

– переконаний полковник запасу.

Зведення з фронту з Романом Світаном: дивіться відео

Контрнаступ розпочнеться в Бахмуті?

Головнокомандувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни втрачають значні сили в Бахмуті, і невдовзі українські армійці цією можливістю скористаються.

Наш співрозмовник підкреслює, що росіяни вирішили проводити свої наступальні дії в дуже незручний момент. Усе через те, взимку не було сильних морозів, а весна так само розпочалась з дощів.

"Ґрунт вологий, техніка толком пройти не може. Тому й ці всі наступальні дії росіяни здебільшого проводять за рахунок живої сили, а в неї є така проблема – вона може виснажуватися", – пояснює Роман Світан.

За його словами, росіяни можуть пробувати наступати місяць – півтора, але після цього вже банально не витримає людський організм. Саме цей момент ЗСУ зараз і можуть спіймати.

При цьому спіймаємо, коли стане вже значно сухіше, можна буде наступати, виконувати широкомасштабні наступальні дії. Та навряд ми це будемо робити в лоб тим військам російським, які зараз намагаються тиснути на Бахмут,

– акцентує полковник ЗСУ.

Натомість він пропонує два інших перспективних напрямків для контрнаступу українських військ:

з Білогорівки на Бахмут ,

, з Білогорівки на Попасну.

Перспективні напрямки наступу ЗСУ / Скриншот DeepStateMAP

Військовий експерт переконаний, що росіяни самі ж створили передумови для оперативного оточення їхніх сил поблизу Бахмута. Адже з Білогорівки до Бахмута всього трохи більше як 20 кілометрів.

Будь-який рух на 10 кілометрів з Бахмута, на 10 кілометрів на південний захід з Білогорівки – це загроза оточення всієї ПВК "Вагнера". Вони це чудово розуміють,

– заявив Роман Світан.

Так само це усвідомлюють і генерали української армії. Тому лише й чекають зручного моменту – щоб вийти на танках і працювати вже не лише по дорогах з твердим покриттям, а й у полях.