Попри це, в Авдіївці досі залишаються майже 1900 людей. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів у ефірі телемарафону, що з них семеро – діти, повідомляє 24 Канал.

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Людей закликають виїхати з Авдіївки

Віталій Барабаш розповів, що останніми днями ще більше людей виїжджають з Авдіївки. Тільки за три тижні виїхали майже 180 людей. Адже у місті буває до 40 обстрілів на добу та 12 ракетних ударів.

Місцева влада вкотре радить місцевим жителям не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних й евакуюватися до більш безпечних регіонів України,

– заявили в Мінреінтеграції.

В міністерстві запевнили, що:

внутрішньо переміщених осіб розмістять у безплатних прихистках;

їм нададуть фінансову, гуманітарну і психологічну допомогу, соціальний супровід.

Як можна евакуюватись з Авдіївки

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, що для евакуації можна звернутись:

за номерами гарячої лінії – (098) 890-33-18;

для тяжкохворих та осіб з інвалідністю – (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24;

гарячої лінії Мінреінтеграції – 15-48;

написати Мінреінтеграції у месенджери за номером – (096) 078-84-33.

Зверніть увагу! Кабмін ухвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Її проводитимуть або з супроводом одного з батьків, або особи, яка їх заміняє, або іншого законного представника.

Яка ситуація в Авдіївці