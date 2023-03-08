Про це 24 Каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський. За його словами, упродовж війни українській владі доводиться приймати багато непростих рішень. Але це збереже життя дітям.

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Ця ініціатива насамперед направлена на те, аби вберегти життя. Винятково з питань безпеки, щоб дотриматися міжнародних норм та конвенцій. Не будуть примусово вивозити наодинці. А примусово в присутності одного родича або одного з батьків. Не така примусова евакуація як роблять росіяни,

– зазначив Лисянський.

Потрібно ідеологічно працювати з дітьми, яких вивезли в Росію

Як наголосив Лисянський, упродовж війни окупанти примусово депортували на територію Росії величезну кількість дітей. Вони не тільки їх вивозили, але й працювали з ними, щоб стерти українську ідентичність.

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На його думку, потрібно ідеологічно працювати з депортованими, щоб вони самостійно мали бажання повертатися додому. Варто зробити все можливе, щоб у дітей збереглася українська ідентичність.

Примусова евакуація дітей із зони активних бойових дій