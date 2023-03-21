Несмотря на это, в Авдеевке до сих пор остаются около 1 900 человек. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал в эфире телемарафона, что из них семеро – дети, сообщает 24 Канал.

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Людей призывают выехать из Авдеевки

Виталий Барабаш рассказал, что в последние дни все больше людей уезжают из Авдеевки. Только за три недели уехало около 180 человек. Ведь в городе бывает до 40 обстрелов в сутки и 12 ракетных ударов.

Местные власти еще раз советуют местным жителям не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины,

– заявили в Минреинтеграции.

В министерстве заверили, что:

внутренне перемещенных лиц разместят в бесплатных приютах;

им окажут финансовую, гуманитарную и психологическую помощь, социальное сопровождение.

Как можно эвакуироваться из Авдеевки

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, что для эвакуации можно обратиться:

по номерам горячей линии – (098) 890-33-18;

для тяжелобольных и лиц с инвалидностью – (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52- 24;

на горячую линию Минреинтеграции – 15-48;

написать Минреинтеграции в мессенджеры – (096) 078-84-33.

Обратите внимание! Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Ее будут проводить либо в сопровождении одного из родителей, либо заменяющего их лица, либо другого законного представителя.

Какая ситуация в Авдеевке