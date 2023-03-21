Несмотря на это, в Авдеевке до сих пор остаются около 1 900 человек. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал в эфире телемарафона, что из них семеро – дети, сообщает 24 Канал.
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Людей призывают выехать из Авдеевки
Виталий Барабаш рассказал, что в последние дни все больше людей уезжают из Авдеевки. Только за три недели уехало около 180 человек. Ведь в городе бывает до 40 обстрелов в сутки и 12 ракетных ударов.
Местные власти еще раз советуют местным жителям не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины,
– заявили в Минреинтеграции.
В министерстве заверили, что:
- внутренне перемещенных лиц разместят в бесплатных приютах;
- им окажут финансовую, гуманитарную и психологическую помощь, социальное сопровождение.
Как можно эвакуироваться из Авдеевки
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, что для эвакуации можно обратиться:
- по номерам горячей линии – (098) 890-33-18;
- для тяжелобольных и лиц с инвалидностью – (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52- 24;
- на горячую линию Минреинтеграции – 15-48;
- написать Минреинтеграции в мессенджеры – (096) 078-84-33.
Какая ситуация в Авдеевке
- Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевка может стать "вторым Бахмутом", ведь российские захватчики пытаются окружить город. Однако Алексей Дмитрашковский заверил, что не все так хорошо в российских подразделениях, атакующих на этом направлении.
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что россияне, вероятно, могут увеличивать темп боевых действий севернее Авдеевки, чтобы создать условия для окружения города. Также враги привлекают большее количество авиационных подразделений.
- В ISW считают, что враг прибегает к таким действиям, поскольку всеобщее российское весеннее наступление, вероятно, приближается к кульминации. Именно поэтому Кремль может активизировать усилия, чтобы добиться даже незначительных успехов, прежде чем потерять инициативу в Украине. Кроме того, увеличение темпов российских операций в районе Авдеевки привело к значительным потерям среди россиян.