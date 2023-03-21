Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, оккупанты готовы бросать на поле боя еще больше личного состава для завершения успешной операции, однако им будет нечем воевать с ВСУ.

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Россияне теряют военную мощь

Олег Жданов подчеркнул, что в Бахмуте ситуация остается крайне тяжелой, но гарнизон города достаточно успешно отражает все атаки противника.

"Довольно неплохо и стабильно мы держим южный фланг за городом", – объяснил он.

Впрочем, на северном фланге ситуация хуже. Иногда враг имеет успехи в продвижении на несколько сотен метров в глубь нашей территории.

Если брать в течение последней недели, то, скорее всего, тенденция идет к тому, что российские войска выходят на плато своих возможностей,

– прокомментировал военный эксперт.

По его словам, россияне не могут уже ничем удивить украинскую сторону.

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У врага не хватает техники и вооружения

Жданов сосредоточил внимание, что единственное, на что способны оккупанты, это увеличение количества атак. Такие действия, к сожалению, могут вызвать затруднения у украинских защитников.

Бросить в бой свежие резервы – да, они могут, но опять же только человеческие, с техникой и вооружением у них довольно сильно напряженная ситуация,

– убежден он.

Военный эксперт рассказал, что Бахмут стоит благодаря преданной работе ВСУ. К тому же за последние сутки украинским защитникам удалось более или менее стабилизировать ситуацию в городе и на окраинах.

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