Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Силы обороны продолжают сдерживать врага на Востоке, их планы по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Впереди – Украина,

– сообщил Ермак.

По данным Генштаба ВСУ, российская армия продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

За прошедшие сутки наши защитники отбили 83 атаки на этом участке фронта.

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