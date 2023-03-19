Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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Силы обороны продолжают сдерживать врага на Востоке, их планы по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Впереди – Украина,
– сообщил Ермак.
По данным Генштаба ВСУ, российская армия продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.
За прошедшие сутки наши защитники отбили 83 атаки на этом участке фронта.
Актуально о боях под Бахмутом
- У Кремля заканчиваются силы для продвижения под Бахмутом в Донецкой области.
- Чиновник НАТО рассказал, что Россия ежедневно несет до 1 500 человеческих потерь при проведении наступательных атак.
- Чиновник рассказал, что украинские расходы боеприпасов на Бахмутском направлении опережают западное производство.
- Также он подчеркнул, что нет никаких признаков того, что украинские силы будут отступать из города.