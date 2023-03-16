Штурмовую группу ликвидировали на Бахмутском направлении. Силы спецопераций обнародовали соответствующее видео с уничтожением российских оккупантов.

К теме Под Бахмутом украинские воины уничтожили бомбардировщик Су-24: Генштаб подтвердил

Под Бахмутом уничтожили штурмовую группу оккупантов

На Бахмутском направлении операторы ССО Украины уничтожили 4 оккупантов, еще 3 солдат – были ранены. Таким образом, враг понес потери и отказался от штурма на эту ночь.

Потери террористов подтвердили перехваченные переговоры захватчиков.

Следовательно, оккупанты должны понять и запомнить, что ни один из них не останется на украинской земле – все они последуют за "русским кораблем".

Уничтожение россиян под Бахмутом: смотрите видео

Актуальные потери врага 16 марта

Начиная с 24 февраля 2022 года враг потерял уже 162 560 единиц личного состава. Потери в технике:

  • танков – 3504 (+12),
  • боевых бронированных машин – 6810 (+11),
  • артиллерийских систем – 2539 (+11),
  • РСЗО – 503 (+1),
  • средства ПВО – 265 (+3),
  • самолетов – 305 (+1),
  • вертолетов – 289 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+13),
  • крылатых ракет – 907 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5394 (+17),
  • специальной техники – 257 (+0).