Штурмовую группу ликвидировали на Бахмутском направлении. Силы спецопераций обнародовали соответствующее видео с уничтожением российских оккупантов.

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Под Бахмутом уничтожили штурмовую группу оккупантов

На Бахмутском направлении операторы ССО Украины уничтожили 4 оккупантов, еще 3 солдат – были ранены. Таким образом, враг понес потери и отказался от штурма на эту ночь.

Потери террористов подтвердили перехваченные переговоры захватчиков.

Следовательно, оккупанты должны понять и запомнить, что ни один из них не останется на украинской земле – все они последуют за "русским кораблем".

Уничтожение россиян под Бахмутом: смотрите видео

Актуальные потери врага 16 марта

Начиная с 24 февраля 2022 года враг потерял уже 162 560 единиц личного состава. Потери в технике: