Штурмовую группу ликвидировали на Бахмутском направлении. Силы спецопераций обнародовали соответствующее видео с уничтожением российских оккупантов.
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Под Бахмутом уничтожили штурмовую группу оккупантов
На Бахмутском направлении операторы ССО Украины уничтожили 4 оккупантов, еще 3 солдат – были ранены. Таким образом, враг понес потери и отказался от штурма на эту ночь.
Потери террористов подтвердили перехваченные переговоры захватчиков.
Следовательно, оккупанты должны понять и запомнить, что ни один из них не останется на украинской земле – все они последуют за "русским кораблем".
Уничтожение россиян под Бахмутом: смотрите видео
Актуальные потери врага 16 марта
Начиная с 24 февраля 2022 года враг потерял уже 162 560 единиц личного состава. Потери в технике:
- танков – 3504 (+12),
- боевых бронированных машин – 6810 (+11),
- артиллерийских систем – 2539 (+11),
- РСЗО – 503 (+1),
- средства ПВО – 265 (+3),
- самолетов – 305 (+1),
- вертолетов – 289 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+13),
- крылатых ракет – 907 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5394 (+17),
- специальной техники – 257 (+0).