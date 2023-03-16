Штурмову групу ліквідували на Бахмутському напрямку. Сили спецоперацій оприлюднили відповідне відео зі знищенням російських окупантів.

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Під Бахмутом знищили штурмову групу окупантів

На Бахмутському напрямку оператори ССО України знищили 4 окупантів, ще 3 солдатів – було поранено. Таким чином, ворог зазнав втрат і відмовився від штурму на цю ніч.

Втрати терористів підтвердили перехоплені переговори загарбників.

Отже, окупанти мають зрозуміти та запам’ятати, що жоден з них не залишиться на українській землі – усі вони підуть вслід за "руським кораблем".

Знищення росіян під Бахмутом: дивіться відео

Актуальні втрати ворога 16 березня

Починаючи з 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 162 560 одиниць особового складу. Втрати у техніці:

  • танків – 3504 (+12),
  • бойових броньованих машин – 6810 (+11),
  • артилерійських систем – 2539 (+11),
  • РСЗВ – 503 (+1),
  • засоби ППО – 265 (+3),
  • літаків – 305 (+1),
  • гелікоптерів – 289 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13),
  • крилаті ракети – 907 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17),
  • спеціальна техніка – 257 (+0).