Штурмову групу ліквідували на Бахмутському напрямку. Сили спецоперацій оприлюднили відповідне відео зі знищенням російських окупантів.

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Під Бахмутом знищили штурмову групу окупантів

На Бахмутському напрямку оператори ССО України знищили 4 окупантів, ще 3 солдатів – було поранено. Таким чином, ворог зазнав втрат і відмовився від штурму на цю ніч.

Втрати терористів підтвердили перехоплені переговори загарбників.

Отже, окупанти мають зрозуміти та запам’ятати, що жоден з них не залишиться на українській землі – усі вони підуть вслід за "руським кораблем".

Знищення росіян під Бахмутом: дивіться відео

Актуальні втрати ворога 16 березня

Починаючи з 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 162 560 одиниць особового складу. Втрати у техніці: