Штурмову групу ліквідували на Бахмутському напрямку. Сили спецоперацій оприлюднили відповідне відео зі знищенням російських окупантів.
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Під Бахмутом знищили штурмову групу окупантів
На Бахмутському напрямку оператори ССО України знищили 4 окупантів, ще 3 солдатів – було поранено. Таким чином, ворог зазнав втрат і відмовився від штурму на цю ніч.
Втрати терористів підтвердили перехоплені переговори загарбників.
Отже, окупанти мають зрозуміти та запам’ятати, що жоден з них не залишиться на українській землі – усі вони підуть вслід за "руським кораблем".
Знищення росіян під Бахмутом: дивіться відео
Актуальні втрати ворога 16 березня
Починаючи з 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 162 560 одиниць особового складу. Втрати у техніці:
- танків – 3504 (+12),
- бойових броньованих машин – 6810 (+11),
- артилерійських систем – 2539 (+11),
- РСЗВ – 503 (+1),
- засоби ППО – 265 (+3),
- літаків – 305 (+1),
- гелікоптерів – 289 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13),
- крилаті ракети – 907 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17),
- спеціальна техніка – 257 (+0).