У Кремля заканчиваются силы для продвижения под Бахмутом в Донецкой области. В пятницу, 17 марта, чиновник НАТО рассказал журналистам на условиях анонимности, что Россия ежедневно несет до 1 500 человеческих потерь при проведении наступательных атак. Как ни странно, значительная часть из этого количества захватчиков отправляется к Кобзону именно из Бахмута.
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Потери Украины значительно меньше
Вместе с тем, в отличие от России, Украина целесообразнее использует свой живой ресурс, по словам чиновника Альянса.
Украина несет на порядок меньше (потерь – 24 Канал) в боях, где с обеих сторон тратится несколько тысяч снарядов в день,
– говорится в сообщении журналиста Дэна Саббага (цифра потерь Украины не приводится).
В то же время представитель НАТО подчеркнул, что пока неизвестно, сколько будет продолжаться бой за Бахмут. Однако этот участок фронта на реке Бахмутка стал "зоной убийства" за это время.
Какая ситуация в Бахмуте: мнения специалистов
- Военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Владислав Селезнев констатировал, что оккупанты непрерывно атакуют Бахмут с трех сторон и хотят перерезать логистику. Собственно, речь идет о западных микрорайонах населенного пункта.
- Также военный эксперт Олег Жданов анализировал ситуацию на Бахмутском направлении. По его словам, противник осуществляет перегруппировку войск, однако в ближайшее время следует ожидать, что Россия отправит на это направление больше оккупантов.
- А вот советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк говорил о том, что враждебное государство уменьшило количество обстрелов, истерически ищет снарядов. В частности, "прийти на помощь" Москве может Тегеран.