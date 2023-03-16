Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Россия снизила интенсивность обстрелов и истерически ищет снаряды в Иране, Северной Корее и Китае.

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Потери России на Бахмутском направлении

Подоляк отметил, что у Бахмута украинские защитники уже уничтожили наиболее подготовленные остатки оккупационных войск. Позиции ВСУ на этом направлении атакуют мобилизованные, которые имеют более низкую боеспособность.

Советник главы Офиса Президента Украины подчеркнул: очень важно, что сейчас Россия имеет ресурсное истощение и снизила интенсивность обстрелов. Страна-агрессорка истерически ищет снаряды в Иране, Северной Корее и Китае.

Это создает паническое настроение в военно-политическом руководстве России. Когда говорят, что война затянется на годы, я спрашиваю: где ресурс? Это ведь не вопрос затянуть войну, когда ты берешь автомат и используешь стрелковое оружие. А ведь интенсивность войны велика, а где снаряды, ракеты, бронетехника?

– заметил он.

Известно, что только на Бахмутском направлении было уничтожено не менее 30 тысяч захватчиков. Михаил Подоляк утверждает, что всего россияне потеряли 3 тысячи единиц бронетехники.

"Хотя писали перед войной, что в России законсервировано 12 тысяч танков, но на самом деле гораздо меньше. Практически все уже уничтожено, поэтому они истерически ищут. В Беларуси они забрали все, что было на складах", – сказал чиновник.

Советник главы ОП подчеркнул, что война – это математика, которую Россия не понимает. Он добавил, что оккупанты сейчас атакуют Украину оружием, которое стянули с государств, входивших в Советский Союз, в том числе и Украины.

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