Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Россия снизила интенсивность обстрелов и истерически ищет снаряды в Иране, Северной Корее и Китае.
Читайте также Продолжаем удерживать и защищать "коридор", – Жданов о ситуации в Бахмуте
Потери России на Бахмутском направлении
Подоляк отметил, что у Бахмута украинские защитники уже уничтожили наиболее подготовленные остатки оккупационных войск. Позиции ВСУ на этом направлении атакуют мобилизованные, которые имеют более низкую боеспособность.
Советник главы Офиса Президента Украины подчеркнул: очень важно, что сейчас Россия имеет ресурсное истощение и снизила интенсивность обстрелов. Страна-агрессорка истерически ищет снаряды в Иране, Северной Корее и Китае.
Это создает паническое настроение в военно-политическом руководстве России. Когда говорят, что война затянется на годы, я спрашиваю: где ресурс? Это ведь не вопрос затянуть войну, когда ты берешь автомат и используешь стрелковое оружие. А ведь интенсивность войны велика, а где снаряды, ракеты, бронетехника?
– заметил он.
Известно, что только на Бахмутском направлении было уничтожено не менее 30 тысяч захватчиков. Михаил Подоляк утверждает, что всего россияне потеряли 3 тысячи единиц бронетехники.
"Хотя писали перед войной, что в России законсервировано 12 тысяч танков, но на самом деле гораздо меньше. Практически все уже уничтожено, поэтому они истерически ищут. В Беларуси они забрали все, что было на складах", – сказал чиновник.
Советник главы ОП подчеркнул, что война – это математика, которую Россия не понимает. Он добавил, что оккупанты сейчас атакуют Украину оружием, которое стянули с государств, входивших в Советский Союз, в том числе и Украины.
Подоляк о потерях России под Бахмутом: смотрите видео
Какая сейчас ситуация в Бахмуте: последние новости
- На Бахмутском направлении захватчики изо всех сил пытаются штурмовать Бахмут. Украинские защитники героически отразили атаки врага в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка.
- Обстрелам подверглись города и села вблизи линии столкновения. В частности, Приволье, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Александро-Шульгино, Курдюмовка, Озаряновка, Дачное и Шумы Донецкой области.
- Несмотря на враждебное наступление на город, украинские защитники наносят меткие удары по позициям российских террористов. Операторы ССО уничтожили 4-х оккупантов, а еще 3-х ранили.