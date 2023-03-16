Как изменилась карта боевых действий рассказывает 24 Канал, проанализировав карту DeepState и данные Генерального штаба ВСУ.

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На каких направлениях пытается наступать Россия

Россия продолжает мечтать об оккупации территорий Украины и ведет активные наступательные действия, несмотря на колоссальные потери. Противник сфокусировался на пяти направлениях:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском

и Шахтерском.

Карта боевых действий в Украине

Только за минувшие сутки россияне более 75 раз атаковали там. Однако, не имея значительных успехов, враги продолжили тактику террора в отношении мирного населения.

Обратите внимание! За минувшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных удара. В том числе и по объекту гражданской инфраструктуры Харькова. Также враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



Высокой остается вероятность дальнейших вражеских ударов по всей территории Украины.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок не выявлено. Оперативная ситуация также не претерпела существенных изменений. Оккупанты сохраняют свое военное присутствие в приграничных районах.

За минувшие сутки россияне обстреляли районы населённых пунктов Хриновка, Тимоновичи, Бериловка Черниговской области; Елино, Стариковое, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области и Лемищине, Стрилечья, Красное, Старица, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное и Колодезное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях захватчики ведут безрезультатное наступление в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного. Артиллерией вражеское войско ударило по районам населенных пунктов Двуречное, Гряниковка, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Северск, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг захватчики изо всех сил пытаются штурмовать Бахмут. Украинские защитники героически отразили атаки врага в районах населенных пунктов Орехово-Василевка и Богдановка.

Обстрелам подверглись города и села вблизи линии столкновения. В частности, Приволье, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Александро-Шульгино, Курдюмовка, Озаряновка, Дачное и Шумы Донецкой области.

Вокруг Бахмута ситуация остается напряженной

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты вели наступательные действия в районах таких населенных пунктов: Степное, Каменка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Марьинка и Угледар. Они оказались безрезультатными.

Наибольшее количество атак в сутки среди указанных пунктов пережила Марьинка - 12, к счастью, их все отразили украинские воины. Кроме того, вражеским обстрелам подверглись районы Новокалинового, Каменки, Ласточкиного, Авдеевки, Тоненького, Георгиевки, Невельского, Победы, Угледара, Времовки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Также россияне обстреливают прифронтовые территории. Речь идет об Ольговском, Малиновке, Гуляйполе, Волшебном, Егоровке, Малой Токмачке, Новоданиловке, Новоандреевке и Каменском Запорожской области; Марганец – Днепропетровской; Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и областной центр – город Херсон.

Оккупанты обстреливают территории вблизи линии столкновения на Запорожском и Херсонском направлениях

Защитники и защитницы Украины наносят врагу значительные потери

За прошедшие сутки украинская авиация 16 раз ударила по позициям врага и его техники. Воины ВСУ умело сбили российский Су-25 и 13 беспилотников разного типа.

Ракетные войска одновременно поразили: