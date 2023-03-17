Актуальную информацию с передовой сообщили в Генштабе ВСУ. 24 Канал анализирует карту боевых действий по состоянию на 17 марта

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Силы обороны отразили более 70 атак

Россия не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, из-за чего и продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями.

Основные усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине

За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак. Также за минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Враг вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное.

Враг вел безуспешные наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях: карта

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской и Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать город Бахмут. Отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Григоровка.

Россияне пытаются окружить Бахмут: карта боевых действий

Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Среди них – Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинко.

В районе Марьинки отражены 12 атак оккупантов: карта

На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак враг совершил в районе Марьинки – 12. Все – отражено.Вражеским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Парасковеевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Орловка, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет обороне действия. Обстрелам подверглись, в частности, Красное, Волшебное, Новоданиловка, Преображенка, Степное и Новоселка Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Качкаровка, Милово, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области и город Херсон.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не выявлено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений российских оккупационных войск.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Хреновка, Елино и Тимоновичи Черниговской области; Стариковое, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское в Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Стрелка, Красное, Мороховец, Огурцово, Малая Волчья, Милово, Обуховка, Новомлынск, Кутьковка и Шевченково.

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