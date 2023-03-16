Як змінилась карта бойових дій розповідає 24 Канал, проаналізувавши карту DeepState та дані Генерального штабу ЗСУ.

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На яких напрямках намагається наступати Росія

Росія продовжує мріяти про окупацію територій України й веде активні наступальні дії, попри колосальні втрати. Противник сфокусувався на п'яти напрямках:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар’їнському

та Шахтарському.

Карта бойових дій в Україні

Тільки за минулу добу росіяни понад 75 разів атакували там. Однак, не маючи значних успіхів, вороги продовжили тактику терору щодо мирного населення.

Зверніть увагу! За минулу добу окупанти завдали 3 ракетних удари. Зокрема й по об’єкту цивільної інфраструктури Харкова. Також ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.



Високою залишається вірогідність подальших ворожих ударів по всій території України.

Яка ситуація на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань не виявлено. Оперативна ситуація також не зазнала суттєвих змін. Окупанти зберігають свою військову присутність у прикордонних районах.

За минулу добу росіяни обстріляли райони населених пунктів Хрінівка, Тимоновичі, Берилівка Чернігівської області; Єліне, Старікове, Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області та Леміщине, Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне та Колодязне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загарбники ведуть безрезультатний наступ у районах Гряниківки, Білогорівки та Спірного. Артилерією вороже військо вдарило по районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог загарбники з усіх сил намагаються штурмувати Бахмут. Українські захисники героїчно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка.

Обстрілів зазнали міста і села поблизу лінії зіткнення. Зокрема Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шульгине, Курдюмівка, Озарянівка, Дачне та Шуми Донецької області.

Довкола Бахмута ситуація залишається напруженою

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти вели наступальні дії в районах таких населених пунктів: Степове, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Вугледар. Вони виявилися безрезультатними.

Найбільшу кількість атак за добу серед зазначених пунктів пережила Мар'їнка – 12, на щастя, їх всі відбили українські воїни. Крім того, ворожих обстрілів зазнали райони Новокалинового, Кам’янки, Ласточкиного, Авдіївки, Тоненького, Георгіївки, Невельського, Побєди, Вугледара, Времівки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Також росіяни обстрілюють прифронтові території. Мовиться про Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Чарівне, Єгорівку, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку і Кам’янське Запорізької області; Марганець – Дніпропетровської; Червоний Маяк, Токарівку, Антонівку, Дніпровське Херсонської області та обласний центр – місто Херсон.

Окупанти обстрілюють території поблизу лінії зіткнення на Запорізькому та Херсонському напрямках

Захисники та захисниці України завдають ворогу значних втрат

Упродовж минулої доби українська авіація 16 разів вдарила по позиціях ворога та його техніки. Воїни ЗСУ вправно збили російський Су-25 та 13 безпілотників різного типу.

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