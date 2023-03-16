Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Росія знизила інтенсивність обстрілів та істерично шукає снаряди в Ірані, Північній Кореї та Китаї.

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Втрати Росії на Бахмутському напрямку

Подоляк зазначив, що біля Бахмута українські захисники вже знищили найбільш підготовлені залишки окупаційних військ. Позиції ЗСУ на цьому напрямку атакують мобілізовані, які мають значно нижчу боєздатність.

Радник голови Офісу Президента України підкреслив: дуже важливо, що зараз Росія має ресурсне виснаження та знизила інтенсивність обстрілів. Країна-агресорка змушена істерично шукати снаряди в Ірані, Північній Кореї та Китаї.

Це створює панічні настрої у військово-політичному керівництві Росії. Коли говорять, що війна затягнеться на роки, я питаю: а де ресурс? Це ж не питання затягнути війну, коли ти береш автомат і використовуєш стрілецьку зброю. Адже інтенсивність війни велика, а де снаряди, ракети, бронетехніка?

– зауважив він.

Відомо, що тільки на Бахмутському напрямку було знищено щонайменше 30 тисяч загарбників. Михайло Подоляк стверджує, що загалом росіяни втратили 3 тисячі одиниць бронетехніки.

"Хоча писали перед війною, що в Росії законсервовано 12 тисяч танків, але насправді набагато менше. Практично все вже знищено, тому вони істерично шукають. У Білорусі вони забрали все, що було на складах", – сказав посадовець.

Радник голови ОП наголосив, що війна – це математика, яку Росія не розуміє. Він додав, що окупанти зараз атакують Україну зброєю, яку стягнули з держав, які входили до Радянського Союзу, зокрема й України.

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