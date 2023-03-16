Про це у своєму стрімі на ютуб каналі розповів військовий експерт Олег Жданов – повідомляє 24 Канал. За його словами, у місті та на околицях продовжуються постійні позиційні бої вздовж північних та південних виступів.

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Ворожі ДРГ будуть пробиратись до центру міста

Олег Жданов повідомив, що втрата населеного пункту Залізнянське, який перейшов під контроль російських окупаційних військ обставини тільки погіршилась. Навколо цього селища немає інших населених пунктів, а найближчий розташований за 4 – 5 кілометрів.

Це означає, що окупанти будуть сильно тиснути й намагатись просуватись по лісопосадках, яких там дуже багато. На жаль у них це іноді виходить,

– сказав Жданов.

Військовий експерт розповів, що в самому Бахмуті важка ситуація на півдні, бо росіяни пробились на завод АЗОМ, промислова зона якого є дуже великою за площею. За словами Жданова, територія заводу тепер може перетворитись на "клопівник" з якого окупанти зможуть висилати свої ДРГ на центр міста. Ця ситуація дуже незадовільна, бо ця промзона розширює можливості російський ДРГ.

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Окрім цього розвідувальні групи противника були помічені в районі "Літака" на шляху виїзду до Костянтинівки.

Водночас наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка,

– сказав Жданов.

Він додав, що ці населені пункти розташовані на флангах "коридору" постачання Бахмутського гарнізону й українські продовжують утримувати цей "коридор" та захищати місто попри майже критичну ситуацію в Бахмуті.

"Тобто ми продовжуємо утримувати цей коридор, ми продовжуємо захищати місто не дивлячись на те, що ситуація в самому Бахмуті десь вже на межі критичної", – підкреслив військовий експерт.

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