Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, на других направлениях враг уменьшил количество атак, потому что не имеет достаточно личного состава.

Читайте также Под Бахмутом ВСУ уничтожили наиболее подготовленные остатки армии России, – Подоляк

Россияне будут наступать на Бахмут

Жданов отметил, что у захватчиков продолжается перегруппировка войск. Сейчас Россия перебрасывает личный состав с других направлений на Бахмут.

По информации нашей разведки, россияне подтягивают личный состав в район Бахмута. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет восстановленр наступательное давление со стороны России,

– заявил он.

Военный эксперт подчеркнул, что на других направлениях оккупанты уменьшают количество атак и интенсивность боевых действий, потому что им не хватает личного состава.

"На нашей территории мы насчитываем более 350 тысяч российских военнослужащих. А оказывается, что некому наступать", – добавил Олег Жданов.

Жданов о наступлении россиян на Бахмут: смотрите видео

Британская разведка о наступлении России на Бахмут