Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, частичное уменьшение интенсивности боев на отдельных участках связано с большими потерями России.
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Как отметил Романенко, российская армия несет огромные потери на всей протяженности линии фронта.
"Особенно большие потери у россиян вокруг Бахмута, но не только. Ситуация обострилась относительно того, что противник продвигается на Купянском и Лиманском направлениях – в районе населенных пунктов Кременная и Диброва", – отметил военный эксперт.
Какие шаги планирует враг
По его словам, ранее противник планировал создать охват оперативного уровня, выдвинувшись на Лиманском направлении – от Кременной и дальше, а на юге – из Угледара. Россияне хотели объединить направления своего движения в одной точке.
Теперь есть угроза, что удар с Кременной враг может направить на север, а с Купянска – на юг. Таким образом, может иметь место оперативный охват, хотя и меньшего масштаба,
– рассказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе.
Романенко объяснил, что термин "оперативный охват" по существу означает формирование так называемого котла.
Игорь Романенко рассказал о ситуации на фронте: смотрите видео
ВСУ срывают планы оккупантов
Однако Силы обороны Украины срывают все намерения оккупационных войск.
Мы видим по Бахмуту и не только, как уже который месяц подряд все планы россиян срываются по срокам и темпам продвижения вперед,
– отметил Романенко.
Он подчеркнул, что оккупантам не удастся выполнить свой стратегический замысел – захват Луганской и Донецкой областей в административных границах. Военный эксперт добавил, что планы противника будут принципиально сорваны в ближайший месяц.
Что происходит на фронте: главное
- Вооруженные Силы Украины мощно противостоят врагу на всех направлениях. Труднее всего сейчас в Бахмуте, где наши бойцы изо всех сил держат оборону.
- Россия продолжает мечтать об оккупации территорий Украины и ведет активные наступательные действия, несмотря на колоссальные потери. Противник сфокусировался на пяти направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.
- Как рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ситуация на Белогоровском направлении сейчас абсолютно стабильна. По словам Гайдая, оккупанты пытаются найти какую-то "щель" справа или слева, лишь бы не идти на Белогоровку, потому что они уже просто устали там погибать.