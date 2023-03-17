Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, частичное уменьшение интенсивности боев на отдельных участках связано с большими потерями России.

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Как отметил Романенко, российская армия несет огромные потери на всей протяженности линии фронта.

"Особенно большие потери у россиян вокруг Бахмута, но не только. Ситуация обострилась относительно того, что противник продвигается на Купянском и Лиманском направлениях – в районе населенных пунктов Кременная и Диброва", – отметил военный эксперт.

Какие шаги планирует враг

По его словам, ранее противник планировал создать охват оперативного уровня, выдвинувшись на Лиманском направлении – от Кременной и дальше, а на юге – из Угледара. Россияне хотели объединить направления своего движения в одной точке.

Теперь есть угроза, что удар с Кременной враг может направить на север, а с Купянска – на юг. Таким образом, может иметь место оперативный охват, хотя и меньшего масштаба,

– рассказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе.

Романенко объяснил, что термин "оперативный охват" по существу означает формирование так называемого котла.

Игорь Романенко рассказал о ситуации на фронте: смотрите видео

ВСУ срывают планы оккупантов

Однако Силы обороны Украины срывают все намерения оккупационных войск.

Мы видим по Бахмуту и не только, как уже который месяц подряд все планы россиян срываются по срокам и темпам продвижения вперед,

– отметил Романенко.

Он подчеркнул, что оккупантам не удастся выполнить свой стратегический замысел – захват Луганской и Донецкой областей в административных границах. Военный эксперт добавил, что планы противника будут принципиально сорваны в ближайший месяц.

Что происходит на фронте: главное