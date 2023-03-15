Аналитический центр Институт изучения войны в Вашингтоне сообщил, что его картографические данные свидетельствуют, что в период с 31 января по 28 февраля Россия захватила на 0,039% больше территории в Украине.

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Сколько территории Россия захватила в 2023 году

Это эквивалентно примерно 233,94 квадратных километра. Это увеличение территории аналогично тому, что сообщила группа отслеживания War Mapper, которая сообщила, что России удалось увеличить контролируемую ею территорию в Украине примерно на 0,01% в феврале или примерно на 85 квадратных километров.

В ISW отмечают, что данные обоих аналитических центров точно отражают ограниченность российских территориальных "успехов". Кроме того, Россия получила этот крошечный участок земли, потеряв тысячи солдат и военную технику.

"Великое наступление" России: что говорят на Западе

В НАТО 14 февраля заявили, что Россия начала свое долгожданное наступление после нескольких месяцев зимнего застоя. Минобороны Великобритании через несколько дней констатировало, что Россия "продвигается, если вообще продвигается, не километрами, а метрами".

Один высокопоставленный американский дипломат тоже прокомментировал "прогресс" Кремля, заявив: "Россия заявила, что начинает новое наступление. Что ж, если это так, то это очень жалко".

Россия также не достигла каких-либо заметных успехов в марте 2023 года. Ее армия сражалась вдоль восточной линии фронта, в том числе медленно продвигалась вперед в Бахмуте, но до сих пор не взяла города.

При этом потери России были и до сих пор есть огромны. В частности, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял в конце февраля, что недавно за один день боев в Бахмуте было убито около 1200 солдат.

Россия тоже теряет важное оборудование. В середине февраля Международный институт стратегических исследований подсчитал, что с начала вторжения Россия потеряла половину своих основных боевых танков.

Минобороны Великобритании заявило, что одной из причин, по которой Россия не достигла большого прогресса, было то, что ей пришлось нормировать артиллерийские снаряды из-за нехватки боеприпасов.

Минобороны также предположило, что Россия изменила свою тактику с попыток завоевать новые территории и сосредоточилась на истощении Украины, надеясь, что ее большее население и большие ресурсы в итоге принесут победу.

"Истощение Украины таким образом потенциально может привести к мирному соглашению, по которому Россия получит территорию, или ситуации, когда союзники Украины устанут давать ей новое оружие, и тогда ее армию станет легче победить", – говорится в сообщении.