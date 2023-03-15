Аналітичний центр Інститут вивчення війни, що у Вашингтоні, повідомив, що його картографічні дані свідчать, що в період з 31 січня до 28 лютого Росія захопила на 0,039% більше території в Україні.

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Скільки території Росія захопила у 2023 році

Це еквівалентно приблизно 233,94 кілометра квадратних. Це збільшення території аналогічне тому, що повідомила група відстеження War Mapper, яка повідомила, що Росії вдалося збільшити контрольовану нею територію в Україні приблизно на 0,01% у лютому, або приблизно на 85 квадратних кілометрів.

В ISW зазначають, що дані обох аналітичних центрів точно відображають обмеженість російських територіальних "успіхів". Крім того, Росія отримала цю крихітну ділянку землі, втративши тисячі солдатів і військову техніку.

"Великий наступ" Росії: що кажуть на Заході

У НАТО 14 лютого заявили, що Росія почала свій довгоочікуваний наступ після кількох місяців зимового застою. Міноборони Великої Британії через кілька днів констатувало, що Росія "просувається, якщо взагалі просувається, не кілометрами, а метрами".

Один високопоставлений американський дипломат теж прокоментував "прогрес" Кремля, заявивши: "Росія заявила, що починає новий наступ. Що ж, якщо це так, то це дуже жалюгідно".

Росія також не досягла якихось помітних успіхів у березні 2023 року. Її армія билася вздовж східної лінії фронту, зокрема повільно просувалася вперед у Бахмуті, але досі не взяла міста.

При цьому втрати Росії були та досі є величезними. Зокрема, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявляв наприкінці лютого, що нещодавно за один день боїв у Бахмуті було вбито близько 1200 солдатів.

Росія також втрачає важливе обладнання. У середині лютого Міжнародний інститут стратегічних досліджень підрахував, що з початку вторгнення Росія втратила половину своїх основних бойових танків.

Міноборони Великої Британії заявило, що однією з причин, з якої Росія не досягла великого прогресу, було те, що їй довелося унормувати артилерійські снаряди через брак боєприпасів.

Міноборони також припустило, що Росія змінила свою тактику зі спроб завоювати нові території та зосередилася на виснаженні України, сподіваючись, що її більше населення і більші ресурси в підсумку принесуть перемогу.

"Виснаження України таким чином потенційно може призвести до мирної угоди, за якою Росія отримає територію, або до ситуації, коли союзники України втомляться давати їй нову зброю, і тоді її армію стане легше перемогти", – йдеться у повідомленні.