Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, часткове зменшення інтенсивності боїв на окремих ділянках пов'язане з великими втратами Росії.

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Як зазначив Романенко, російська армія зазнає величезних втрат на всій протяжності лінії фронту.

"Особливо великі втрати у росіян – навколо Бахмута, але не тільки. Ситуація загострилася відносно того, що противник просувається на Куп'янському та Лиманському напрямках – у районі населених пунктів Кремінна та Діброва", – зазначив військовий експерт.

Які кроки планує ворог

За його словами, раніше противник планував створити охоплення оперативного рівня, висунувшись на Лиманському напрямку – від Кремінної й далі, а на півдні – з Вугледара. Росіяни хотіли поєднати напрямки свого руху в одній точці.

Тепер є загроза, що удар з Кремінної ворог може спрямувати на північ, а з Куп'янська – на південь. Таким чином може мати місце оперативне охоплення, хоча й меншого масштабу,

– розповів генерал-лейтенант ЗСУ в запасі.

Романенко пояснив, що термін "оперативне охоплення" по суті означає формування так званого котла.

Ігор Романенко розповів про ситуацію на фронті: дивіться відео

ЗСУ зривають плани окупантів

Однак Сили оборони України зривають усі наміри окупаційних військ.

Ми бачимо по Бахмуту і не тільки, як вже котрий місяць поспіль всі плани росіян зриваються за термінами та темпами просування вперед,

– зауважив Романенко.

Він наголосив, що окупантам не вдасться виконати свій стратегічний задум – захоплення Луганської та Донецької областей в адміністративних межах. Військовий експерт додав, що плани противника будуть принципово зірвані протягом найближчого місяця.

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