Сейчас оккупанты владеют инициативой на этом участке фронта. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.
Важно Под Бахмутом ВСУ уничтожили наиболее подготовленные остатки армии России, – Подоляк
Оккупанты атакуют Бахмут с трех сторон
Так, россияне непрерывно с трех сторон атакуют украинских защитников, которые сосредоточены в западных микрорайонах города-крепости. В то же время, будущее удержание Бахмута под контролем Сил обороны Украины напрямую зависит от логистики, которая объединяет город с большой землей.
Там ситуация сложная. Россия, понимая этот факт, пытаются давить на украинских защитников, которые держат эту логистическую линию и делают все возможное, чтобы не только держать трассу под огневым контролем, но и перерезать ее,
– сообщил полковник ВСУ.
По его словам, ситуация на этом участке фронта очень сложная. Однако Генштаб наблюдает за ситуацией, чтобы в дальнейшем принимать эффективные решения.
Селезнев рассказал об актуальной информации в районе Бахмута: смотрите видео
Последние новости из Бахмута
- Силы Специальных Операций вместе с другими военными формированиями продолжают оборону города-крепости Бахмут. На днях в боях им удалось ликвидировать по меньшей мере роту противника. Также воины успешно уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10".
- По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Бахмутском направлении враг не оставлял попыток штурмовать город Бахмут. Силы обороны Украины отразили многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Григоровка.
- Британская разведка сообщила, что сейчас темп наступательных действий оккупантов самый низкий с января 2023 года. Это связано с тем, что Россия перебрасывает все силы в Бахмут и готовится возобновить наступление.
- Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в других направлениях враг уменьшил количество атак, потому что не имеет достаточно личного состава. Впрочем, по мнению Жданова, в ближайшие дни будет возобновлено наступательное давление со стороны России.
- Начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, комментируя ситуацию под Бахмутом, сказал, что российские захватчики добились тактических успехов большой ценой. В то же время он подчеркнул, что Украина имеет надежную оборону и сковала российские силы в Бахмуте.