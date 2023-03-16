Об этом заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге, информирует 24 Канал. По его словам, российские захватчики добились тактических успехов большой ценой.

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Марк Милли отметил, что Украина имеет надежную оборону и сковала российские силы в Бахмуте.

Они (ВСУ – 24 Канал) требуют очень больших затрат от группы "Вагнера" и российских регулярных вооруженных сил,

– подчеркнул генерал.

По словам Милли, в Бахмуте и вокруг города идут ожесточенные бои. А оккупанты достигают небольших тактических успехов ценой огромных потерь.

Сейчас Запад делает все по укреплению ВСУ с точки зрения оборудования, боеприпасов и обучения.

"Выросший украинский потенциал позволит украинскому руководству в будущем разработать и реализовать множество вариантов для достижения своих целей и доведения этой войны до успешного завершения", – добавил генерал.

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