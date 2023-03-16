Об этом заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге, информирует 24 Канал. По его словам, российские захватчики добились тактических успехов большой ценой.
Обратите внимание Противник продвигается, – полковник ВСУ сказал, что дает Украине оборона Бахмута
Что в США говорят об обороне Бахмута
Марк Милли отметил, что Украина имеет надежную оборону и сковала российские силы в Бахмуте.
Они (ВСУ – 24 Канал) требуют очень больших затрат от группы "Вагнера" и российских регулярных вооруженных сил,
– подчеркнул генерал.
По словам Милли, в Бахмуте и вокруг города идут ожесточенные бои. А оккупанты достигают небольших тактических успехов ценой огромных потерь.
Сейчас Запад делает все по укреплению ВСУ с точки зрения оборудования, боеприпасов и обучения.
"Выросший украинский потенциал позволит украинскому руководству в будущем разработать и реализовать множество вариантов для достижения своих целей и доведения этой войны до успешного завершения", – добавил генерал.
Бои за Бахмут продолжаются: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что город Бахмут на одноименном направлении оккупанты продолжают штурмовать. Нашим защитникам удалось отбить ряд атак врага в районах Орехово-Василовки и Богдановки.
- Кстати, ситуация в Бахмуте была приоритетом во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 14 марта. Владимир Зеленский объявил, что направление нужно усиливать, а захватчиков – максимально уничтожать.
- Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что Бахмут не будет оцеплен оккупационными войсками. Даже если и будет принято решение об уходе, есть определенные оперативно-тактические действия, которые позволят удержать коридор для выхода наших бойцов.
- По словам Свитана, к югу от Бахмута, от Курдюмовки в сторону Часового Яра, создан "котел" для оккупантов – наши воины стоят там с трех сторон. Такая же проблема у врага на севере Бахмута.