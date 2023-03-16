Про це заявив начальник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, російські загарбники досягли тактичних успіхів великою ціною.

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Що у США кажуть про оборону Бахмута

Марк Міллі зазначив, що Україна має надійну оборону і скувала російські сили в Бахмуті.

Вони (ЗСУ – 24 Канал) вимагають дуже великих витрат від групи "Вагнера" та російських регулярних збройних сил,

– наголосив генерал.

За словами Міллі, у Бахмуті та навколо міста точаться запеклі бої. А окупанти досягають невеликих тактичних успіхів ціною шалених втрат.

Наразі Захід робить все щодо зміцнення ЗСУ з погляду обладнання, боєприпасів та навчання.

"Зрослий український потенціал дозволить українському керівництву в майбутньому розробити та реалізувати безліч варіантів для досягнення своїх цілей та доведення цієї війни до успішного завершення", – додав генерал.

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