Украинский лидер заявил, что имел честь вручить награды воинам и родным воинов в честь Дня добровольца. Его в Украине отмечают 14 марта, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Невеста "Да Винчи" Алина Михайлова отдала его личный боевой шеврон Зеленскому

Зеленский рассказал, что вручил награду:

маме Героя Украины Александра Мациевского;

отцу и жене Героя Украины Тараса Бобанича;

мужчинам и женщинам, защищающим Украину, став на ее защиту по зову чистого украинского сердца.

Зеленский подчеркнул, что указом от 14 марта отметил 363 украинских добровольцев. Из них 47 – посмертно.

Украинский лидер добавил: с 2014 и после 24 февраля сотни тысяч украинцев стали добровольцами. Они защищают Украину от российской агрессии. Миллионы людей им помогают. В частности, ищут все, что необходимо для обороны, лечат, реабилитируют после ранений, спасают после ракетных ударов. Работают ради Украины и украинцев.

А сила украинцев и государства в целом основывается на том, что украинцы становятся воинами в решающее время – не теряются, а дерутся, не ищут чужого, а делают все, чтобы добыть в борьбе свое. Мы победим в этой войне. Делаем все для этого,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что хочет поблагодарить за шеврон "Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла. Его украинскому лидеру передала Алина Михайлова – руководительница медицинской службы "УЛЬФ" и невеста "Да Винчи". Также Зеленский поблагодарил за еще один шеврон от воинов. Президент подчеркнул, что это – честь для него.

Зеленский обратился к украинцам 14 марта: смотрите видео

Зеленский провел заседание Ставки

Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки. Основное внимание уделили ОСУВ "Хортица" и Бахмуту. Украинский лидер подчеркнул, что есть четкая позиция Ставки. Направление нужно усиливать, а окупантов – уничтожать максимально.

Также Зеленский рассказал о визите госпожи премьер-министра Исландии в Киев. Президент подчеркнул, что ее государство помогает Украине политически и гуманитарно. Исландия добавляет свой голос в глобальную коалицию защитников Украины и свободы.

Также Зеленский провел разговор с CEO корпорации Fox и сопредседателем News Corp.

"Год назад именно в этот день под обстрел российских военных в Киевской области, в Горенке, попала группа журналистов, работавших для Fox. Тогда погибли Пьер Закржевский и Александра Кувшинова, был тяжело ранен Бенджамин Холл", – вспомнил президент.

Зеленский подчеркнул, что за время полномасштабного вторжения были убиты и ранены десятки медийщиков. Каждого и каждую – помнят.