Трагическое известие сообщили во Львовской ОВА 8 апреля. Известно, что боец защищал Украину с 2014 года.
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На Харьковщине погиб известный львовянин
В боях на Изюмском направлении погиб известный львовянин, общественный активист, патриот Украины Тарас Бобанич (Тарас Хаммер),
– сообщили в ОВА.
О защитнике Украины известно, что:
- Тарас Бобанич с 2014 года боролся против оккупантов в составе "Правого сектора";
- являлся командиром 2-го отдельного батальона "Правого сектора".
"Гибель Тараса Бобанича – это большая потеря для Львовщины и Украины. Он был человеком, чистым сердцем и совестью, с твердыми принципами и четкой позицией о свободном независимом украинском государстве!" – сообщили во Львовской ОВА.
Областная власть сочувствует всем близким и родным и никогда не простит эту трагедию.