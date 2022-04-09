Трагічну звістку повідомили у Львівській ОВА 8 квітня. Відомо, що боєць захищав Укораїну з 2014 року.

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​​На Харківщині загинув відомий львів'янин

У боях на Ізюмському напрямку загинув відомий львів'янин, громадський активіст, патріот України Тарас Бобанич (Тарас Хаммер),

– повідомили у ОВА.

Про захисника України відомо, що:

Тарас Бобанич з 2014 року боровся проти окупантів у складі "Правого сектору";

був командиром 2-го окремого батальйону "Правого сектору".

"Загибель Тараса Бобанича – це велика втрата для Львівщини та України. Він був людиною, чистою серцем та совістю, з твердими принципами та чіткою позицією про вільну незалежну українську державу!" – повідомили у Львівській ОВА.

Обласна влада співчуває всім близьким та рідним та ніколи не пробачить цієї трагедії.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя України, який віддав своє життя на нашу землю, свободу та незалежність. Цинічний окупант має бути покараний за всі звірства на Українській землі!