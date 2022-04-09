Трагічну звістку повідомили у Львівській ОВА 8 квітня. Відомо, що боєць захищав Укораїну з 2014 року.
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На Харківщині загинув відомий львів'янин
У боях на Ізюмському напрямку загинув відомий львів'янин, громадський активіст, патріот України Тарас Бобанич (Тарас Хаммер),
– повідомили у ОВА.
Про захисника України відомо, що:
- Тарас Бобанич з 2014 року боровся проти окупантів у складі "Правого сектору";
- був командиром 2-го окремого батальйону "Правого сектору".
"Загибель Тараса Бобанича – це велика втрата для Львівщини та України. Він був людиною, чистою серцем та совістю, з твердими принципами та чіткою позицією про вільну незалежну українську державу!" – повідомили у Львівській ОВА.
Обласна влада співчуває всім близьким та рідним та ніколи не пробачить цієї трагедії.