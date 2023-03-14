Орден Михайловой вручал президент Владимир Зеленский. Принимая награду, руководительница медицинской службы "УЛЬФ" отдала украинскому лидеру шеврон погибшего любимого.

Обратите внимание Возлюбленная "Да Винчи" опубликовала трогательное видео с погибшим Героем

Принимая от президента орден Богдана Хмельницкого III степени, руководитель нашей медицинской службы "УЛЬФ" Алина Михайлова отдала Президенту Украины личный боевой шеврон нашего командира Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла,

– сообщили "Волки Да Винчи".

Возлюбленная "Да Винчи" отдала Зеленскому шеврон погибшего Героя: смотрите видео

Зеленский посмертно наградил "Да Винчи" "Крестом боевых заслуг"

Владимир Зеленский в день прощания с "Да Винчи" посмертно наградил Героя "Крестом боевых заслуг". Награду украинский лидер передал Оксане Коцюбайло – матери воина.

Украинский лидер простился с "Да Винчи" в Михайловском Златоверхом соборе. Там происходила панихида. Вместе с Зеленским последнее уважение "Да Винчи" отдала Санна Марин – премьер Финляндии.

Президент подчеркнул, что больно терять героев: храбрых, смелых и сильных. Верных себе и Украине. Зеленский заявил, что "Да Винчи" был добровольцем, человеком-символом, человеком-храбростью.

Редакция 24 канала выражает соболезнование близким "Да Винчи". Вечная память Герою!