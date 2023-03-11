Трогательное видео сняли для проекта "Пригласи меня с войны". Напомним, что 10 марта в Киеве простились с Героем Дмитрием Коцюбайло.

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Щемящее видео с погибшим "Да Винчи" и его возлюбленной

На опубликованных кадрах можно увидеть трогательный танец украинского защитника и его возлюбленной. Дмитрий Коцюбайло познакомился с Алиной в Авдеевке в 2017 году. Девушка была парамедиком из "Госпитальеров", она предложила помочь его роте медикаментами.

Танец Дмитрия Коцюбайло и его возлюбленной Алины: смотрите видео

Именно с тех пор пара была вместе. Кстати, возлюбленная "Да Винчи" принимала участие в Революции Достоинства, после которой присоединилась к волонтерскому движению. В 2022 году девушку выбрали депутатом Киевского городского совета от партии "Голос".

Однако после начала полномасштабной войны в Украине Алина вернулась на фронт и руководила медицинской службой спецподразделения "Волки Да Винчи".

Кто такой Герой "Да Винчи"