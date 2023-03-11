Трогательное видео сняли для проекта "Пригласи меня с войны". Напомним, что 10 марта в Киеве простились с Героем Дмитрием Коцюбайло.
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Щемящее видео с погибшим "Да Винчи" и его возлюбленной
На опубликованных кадрах можно увидеть трогательный танец украинского защитника и его возлюбленной. Дмитрий Коцюбайло познакомился с Алиной в Авдеевке в 2017 году. Девушка была парамедиком из "Госпитальеров", она предложила помочь его роте медикаментами.
Танец Дмитрия Коцюбайло и его возлюбленной Алины: смотрите видео
Именно с тех пор пара была вместе. Кстати, возлюбленная "Да Винчи" принимала участие в Революции Достоинства, после которой присоединилась к волонтерскому движению. В 2022 году девушку выбрали депутатом Киевского городского совета от партии "Голос".
Однако после начала полномасштабной войны в Украине Алина вернулась на фронт и руководила медицинской службой спецподразделения "Волки Да Винчи".
Кто такой Герой "Да Винчи"
Дмитрий Коцюбайло был участником Революции Достоинства в 2013 – 2014 годах. Тогда ему было 18 лет. После победы Майдана и начала войны на Донбассе он добровольцем пошел защищать Украину.
В декабре 2021 года "Да Винчи" стал первым добровольцем, который при жизни получил звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда".
Также он был одним из самых молодых командиров, которого наградили – ему было 26 лет.
После начала полномасштабного вторжения "Да Винчи" воевал на Киевщине и Запорожской области. Также участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут.
В боях за Бахмут Дмитрий Коцюбайло погиб. У "Да Винчи" остались родители, 4 сестры и невеста Алина Михайлова.