Накануне с 27-летним Героем Украины простились в родном селе Бовшев Ивано-Франковской области. Сегодня Дмитрия Коцюбайло похоронят в Киеве.

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В Киеве прощаются с "Да Винчи"

В 12:00 началась панихида за упокой Героя Украины в Михайловском Златоверхом соборе. После этого траурная процессия отправится на Майдан Незалежности. На прощание с "Да Винчи" пришли тысячи человек. В частности, отдать последнее уважение Герою прибыл и президент Владимир Зеленский.

Прощание с "Да Винчи" в Михайловском Златоверхом соборе / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

На прощание с Героем прибыла также премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая сегодня приехала в Киев с официальным визитом.

Зеленский и Марин на прощании с "Да Винчи": смотрите видео

После завершения панихиды, траурная колонна отправилась на Майдан Незалежности, где уже ждали сотни людей.



Колонна трогается на Майдан Независимости / Фото hromadske

Траурная процессия трогается к Майдану Независимости: смотрите видео

На Майдане Независимости гроб с телом Дмитрия Коцюбайло тысячи человек встретили на коленях. Туда на прощание прибыли министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов, мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о "Да Винчи"

Дмитрий Коцюбайло был участником Революции Достоинства в 2013-2014 годах. Тогда ему было всего 18 лет. После победы Майдана и начала войны в Донбассе он добровольцем пошел защищать Украину.

За время войны на Востоке "Да Винчи" получил ранение, впоследствии после лечения вернулся на военную службу. Впоследствии защитник стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Правого сектора".

В декабре 2021 года Да Винчи стал первым добровольцем, который при жизни получил звание Героя Украины и орден Золотая Звезда. Также он был одним из самых молодых командиров, которого наградили – ему было 26 лет.

Дмитрий Коцюбайло считал, что в тот день, когда президент вручил ему награду, государство признало и наградило всех взявших в руки оружие добровольцев и с 2014 года защищали Украину.

После начала полномасштабного вторжения он воевал на Киевщине и Запорожской области. Участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут. Именно в боях за Бахмут Герой Украины погиб. Это трагическое известие вечером 7 марта сообщил президент Владимир Зеленский. В Да Винчи остались родители, 4 сестры и невеста Алина Михайлова, с которой они вместе защищали Украину во время войны на Донбассе и с начала полномасштабного вторжения.