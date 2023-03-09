Проститься с защитником пришли сотни людей. Дмитрий был командиром спецподразделения "Волки Да Винчи".

К теме В бою погиб Герой Украины "Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло

Как прошло прощание с Героем

Прощание с "Да Винчи" проходило в Народном доме Бовшева. Односельчане почтили память погибшего Героя.

Местная жительница Мария Гнатюк рассказала, что Дмитрий был добрым и порядочным человеком, всегда помогал другим и был послушным.

На Прикарпатье простились с Дмитрием Коцюбайлом / Фото Ян Доброносов, "Суспільне"

Василий Абрамов, бывший руководитель "Правого сектора" в Ивано-Франковской области, вместе с "Да Винчи" прошли Майдан, первые бои в 2014 – 2015 годах за свободу Украины.

Вместе с ним были при штурме Карловки, участвовали в освобождении поселка Пески, затем – участие в операции на Савур-могиле. Дмитрий вырос из обычного штурмовика до командира подразделения. Мужественный, волевой, смелый парень, наш земляк. Я думаю: его путь воина является примером для последующих поколений. Тяжело, что такие молодые ребята сейчас гибнут,

– говорит военнослужащий.

У Да Винчи остались брат, четыре сестры, мать и бабушка.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, близким и друзьям Героя. Это невосполнимая потеря для всей нашей страны. Мы будем помнить Героя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло всегда! Ему вечная память и слава!

Брат Героя, Вадим Коцюбайло, сообщил, что Дмитрия похоронят в Киеве, 10 марта.

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