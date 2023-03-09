Попрощатися із захисником прийшли сотні людей. Дмитро був командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі".
До теми У бою загинув Герой України "Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло
Як відбулось прощання з Героєм
Прощання з "Да Вінчі" відбувалося в Народному домі Бовшева. Односельчани віддавали шану загиблому Герою.
Місцева жителька Марія Гнатюк розповіла, що Дмитро був доброю та порядною людиною, завжди допомагав іншим та був слухняним.
На Прикарпатті попрощались з Дмитром Коцюбайлом / Фото Ян Доброносов, "Суспільне"
Василь Абрамів, колишній керівник "Правого сектору" на Івано-Франківщині, разом з "Да Вінчі" пройшли Майдан, перші бої у 2014 – 2015 роках за свободу України.
Разом з ним були при штурмі Карлівки, брали участь у звільненні селища Піски, потім – участь в операції на Савур-могилі. Дмитро виріс зі звичайного штурмовика до командира підрозділу. Мужній, вольовий, сміливий хлопець, наш земляк. Я думаю: його шлях воїна є прикладом для наступних поколінь. Тяжко, що такі молоді хлопці зараз гинуть,
– каже військовослужбовець.
У Да Вінчі залишилися брат, чотири сестри, мати й бабуся.
Брат Героя, Вадим Коцюбайло, повідомив, що Дмитра поховають у Києві, 10 березня.
Що відомо про "Да Вінчі"
- Коцюбайло став першим добровольцем, який отримав звання Героя України. Він почав захищати Україну від російських окупантів ще у 2014 році у віці 18 років.
- У 2015 році поблизу Пісків на Донеччині воїн отримав важке поранення танковим снарядом. Однак після 3 місяців реабілітації "Да Вінчі" повернувся на фронт.
- Згодом захисник став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Правого сектору", а у 2021 році Володимир Зеленський присвоїв "Да Вінчі" звання Героя України зі врученням "Золотої Зірки".
- Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло воював на Київщині та у Запорізькій області. Брав участь у деокупації Балаклії та захищав Бахмут.
- У вівторок, 7 березня, президент Володимир Зеленський повідомив про смерть Героя "Да Вінчі", який загинув у бою під Бахмутом. Зеленський наголосив, що Коцюбайло був одним з наймолодших Героїв України.