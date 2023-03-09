Попрощатися із захисником прийшли сотні людей. Дмитро був командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі".

До теми У бою загинув Герой України "Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло

Як відбулось прощання з Героєм

Прощання з "Да Вінчі" відбувалося в Народному домі Бовшева. Односельчани віддавали шану загиблому Герою.

Місцева жителька Марія Гнатюк розповіла, що Дмитро був доброю та порядною людиною, завжди допомагав іншим та був слухняним.

На Прикарпатті попрощались з Дмитром Коцюбайлом / Фото Ян Доброносов, "Суспільне"

Василь Абрамів, колишній керівник "Правого сектору" на Івано-Франківщині, разом з "Да Вінчі" пройшли Майдан, перші бої у 2014 – 2015 роках за свободу України.

Разом з ним були при штурмі Карлівки, брали участь у звільненні селища Піски, потім – участь в операції на Савур-могилі. Дмитро виріс зі звичайного штурмовика до командира підрозділу. Мужній, вольовий, сміливий хлопець, наш земляк. Я думаю: його шлях воїна є прикладом для наступних поколінь. Тяжко, що такі молоді хлопці зараз гинуть,

– каже військовослужбовець.

У Да Вінчі залишилися брат, чотири сестри, мати й бабуся.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, близьким та друзям Героя. Це непоправна втрата для всієї нашої країни. Ми пам'ятатимемо Героя Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла назавжди! Йому вічна пам'ять та слава!

Брат Героя, Вадим Коцюбайло, повідомив, що Дмитра поховають у Києві, 10 березня.

Що відомо про "Да Вінчі"