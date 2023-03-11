Зворушливе відео зняли для проєкту "Запроси мене з війни". Нагадаємо, що 10 березня у Києві попрощалися з Героєм Дмитром Коцюбайлом.
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Щемливе відео із загиблим "Да Вінчі" та його коханою
На опублікованих кадрах можна побачити зворушливий танок українського захисника та його коханої. Дмитро Коцюбайло познайомився з Аліною в Авдіївці у 2017 році. Дівчина була парамедикинею з "Госпітальєрів", вона запропонувала допомогти його роті медикаментами.
Танець Дмитра Коцюбайла та його коханої Аліни: дивіться відео
Саме з того часу пара була разом. До речі, кохана "Да Вінчі" брала участь у Революції Гідності, після якої приєдналася до волонтерського руху. У 2022 році дівчину обрали депутаткою Київської міської ради від партії "Голос".
Однак після початку повномасштабної війни в Україні Аліна повернулася на фронт та керувала медичною службою спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі".
Хто такий Герой "Да Вінчі"
Дмитро Коцюбайло був учасником Революції Гідності у 2013 – 2014 роках. Тоді йому було 18 років. Після перемоги Майдану та початку війни на Донбасі він добровольцем пішов захищати Україну.
У грудні 2021 року "Да Вінчі" став першим добровольцем, який за життя отримав звання Героя України та орден "Золота Зірка".
Також він був одним із наймолодших командирів, якого нагородили – тоді йому було 26 років.
Після початку повномасштабного вторгнення "Да Вінчі" воював на Київщині та у Запорізькій області. Також брав участь у деокупації Балаклії та захищав Бахмут.
У боях за Бахмут Дмитро Коцюбайло загинув. У "Да Вінчі" залишились батьки, 4 сестри та наречена Аліна Михайлова.