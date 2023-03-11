В сети вспомнили архивное видео из "Да Винчи", на котором он вернулся в родную деревню Бовшев после ранения.

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Архивное видео с Героем Украины

В 2014 году Дмитрию было всего 19 лет. Тогда он получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области.

После лечения в госпитале Дмитрий приехал на реабилитацию домой, где его встречали родные и односельчане.

"Сейчас реабилитация, приехал немного домой отдохнуть и обратно возвращаюсь. Назад, конечно, у меня собратья там. Не я один такой. У нас собрат погиб: он тоже из Ивано-Франковской области и тоже ему было 19 лет", – говорил тогда Дмитрий.

Тогда он также подчеркнул, что много таких молодых ребят готовы защищать свою страну.

Родные военного не сразу узнали о ранении "Да Винчи". Парень не хотел, чтобы они волновались.

Архивное видео с участием "Да Винчи"

Что известно о легендарном "Да Винчи"