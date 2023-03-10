Прощаться с Героем пришли Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Алексей Резников. Президент посмертно наградил Да Винчи "Крестом боевых заслуг".
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Залужный впоследствии опубликовал щемящие воспоминания о Герое. Главнокомандующий ВСУ отметил, что вокруг "Да Винчи" объединялись люди с общей целью – бороться за Украину.
Кроме того, проститься с Героем пришла Санна Марин – премьер-министр Финляндии. Она находится в Киеве с рабочим визитом.
Проститься с "Да Винчи" пришли сотни людей / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Герой погиб с оружием в руках / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Панихида прошла в Михайловском соборе / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Похоронили Героя на Аскольдовой могиле / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Коцюбайло погиб, защищая Украину / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Прощание с "Да Винчи" / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Герой погиб под Бахмутом / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Прощание с Дмитрием Коцюбайлом / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Дмитрий Коцюбайло погиб под Бахмутом
- Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта под Бахмутом с оружием в руках. "Да Винчи" защищал Украину на фронте еще с 2014 года.
- В 2021 году Владимир Зеленский присвоил Коцюбайлу звание Героя Украины.
- "Да Винчи" после начала полномасштабного вторжения продолжал защищать родную землю. В частности, в Киевской, Харьковской, Запорожской области.