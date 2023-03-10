Прощатися з Героєм прийшли Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Кирило Буданов, Олексій Резніков. Президент посмертно нагородив Да Вінчі "Хрестом бойових заслуг".

Зверніть увагу У Києві попрощалися з легендарним Героєм України "Да Вінчі": фото та відео з Майдану

Залужний згодом опублікував щемливі спогади про Героя. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що навколо "Да Вінчі" об'єднувалися люди зі спільною метою – боротися за Україну.

Окрім того, попрощатися з Героєм прийшла Санна Марін – прем'єр-міністерка Фінляндії. Вона перебуває у Києві з робочим візитом.


Попрощатися з "Да Вінчі" прийшли сотні людей / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу


Герой загинув зі зброєю у руках / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу


Панахида відбулася у Михайлівському соборі / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Поховали Героя на Аскольдовій могилі / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Коцюбайло загинув, захищаючи Україну / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Прощання з "Да Вінчі" / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу


Герой загинув під Бахмутом / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Прощання з Дмитром Коцюбайлом / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким героя. Вічна пам'ять.

Дмитро Коцюбайло загинув під Бахмутом

  • Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня під Бахмутом зі зброєю у руках. "Да Вінчі" захищав Україну на фронті ще з 2014 року.
  • У 2021 році Володимир Зеленський присвоїв Коцюбайлу звання Героя України.
  • "Да Вінчі" після початку повномасштабного вторгнення продовжував обороняти рідну землю. Зокрема, на Київщині, Харківщині, у Запорізькій області.