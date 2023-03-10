Прощатися з Героєм прийшли Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Кирило Буданов, Олексій Резніков. Президент посмертно нагородив Да Вінчі "Хрестом бойових заслуг".

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Залужний згодом опублікував щемливі спогади про Героя. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що навколо "Да Вінчі" об'єднувалися люди зі спільною метою – боротися за Україну.

Окрім того, попрощатися з Героєм прийшла Санна Марін – прем'єр-міністерка Фінляндії. Вона перебуває у Києві з робочим візитом.



Попрощатися з "Да Вінчі" прийшли сотні людей / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Герой загинув зі зброєю у руках / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу