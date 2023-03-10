Залужний наголосив, що важко підібрати слова, адже вони не допоможуть заглушити біль втрати. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що добре знав "Да Вінчі". Люди об'єднувалися навколо нього зі спільною метою – боротися за Україну.

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"Да Вінчі" приєднався до нашої військової сім'ї дев'ять років тому. Зовсім молодий хлопець зі щирими очима, який нічого і ніколи не боявся. Шлях до нашої перемоги – дуже важкий. І ціна цієї перемоги – життя наших воїнів. Дмитро Коцюбайло. "Да Вінчі". Спи спокійно, друже,

– написав Головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний 10 березня був на прощанні з "Да Вінчі" на Майдані. Також попрощатися з Героєм прийшли Кирило Буданов та Олексій Резніков.



Залужний на прощанні з "Да Вінчі" / Валерій Залужний

На прощання з Коцюбайлом у Михайлівському соборі прийшли Володимир Зеленський та Санна Марін – прем'єр-міністерка Фінляндії.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам'ять.