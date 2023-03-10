"Да Вінчі" поховають 10 березня у Києві. Панахида відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Попрощатися з Героєм прийшов президент Володимир Зеленський, інформує 24 Канал.

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Останню шану "Да Вінчі" віддала й Санна Марін – прем'єр-міністерка Фінляндії. Вона прибула в українську столицю з офіційним візитом.

Також на прощанні побачили:

Валерія Залужного – Головнокомандувача ЗСУ;

Кирила Буданова – главу ГУР МО;

Олексія Резнікова – міністра оборони України.



Буданов та Залужний на прощанні з Да Вінчі / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу



Резніков на прощанні з Да Вінчі / Фото з телеграм-каналу Сергія Стерненка

Зеленський нагородив "Да Вінчі"

Зеленський посмертно нагородив Да Вінчі "Хрестом бойових заслуг". Відзнаку український лідер передав Оксані Коцюбайло – матері загиблого Героя.

Боляче втрачати наших героїв. Хоробрих, сміливих, сильних. Вірних собі і державі,

– сказав президент.

Володимир Зеленський та Санна Марін поклали квіти до труни "Да Вінчі".