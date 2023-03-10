Глава держави передав матері "Да Вінчі" Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою посмертно удостоєно її сина за визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу та вірність військовій присязі.
Дивіться також Зустрілася з Зеленським і попрощалася з "Да Вінчі": до Києва прибула прем’єрка Фінляндії Марін
Зеленський вшанував пам'ять "Да Вінчі"
Боляче втрачати наших героїв. Хоробрих, сміливих, сильних. Вірних собі і державі,
– зазначив президент.
Зеленський взяв участь у церемонії прощання: дивіться відео
Зазначимо, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін 10 березня прибула з офіційним візитом до Києва. Вона зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.
Вона разом з президентом вшанували пам'ять загиблого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, із яким сьогодні прощаються в Михайлівському соборі у Києві.
Володимир Зеленський і Санна Марін поклали квіти до труни Дмитра Коцюбайла та висловили співчуття його родині.
Додамо, що президент України та прем’єр-міністр Фінляндії також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, що біля Михайлівського Золотоверхого собору. Володимир Зеленський і Санна Марін ушанували пам’ять захисників хвилиною мовчання.
Що відомо про загибель Дмитра Коцюбайла
- Коцюбайло став першим добровольцем, який отримав звання Героя України. Він почав захищати Україну від російських окупантів ще у 2014 році у віці 18 років.
- У 2015 році поблизу Пісків на Донеччині воїн отримав важке поранення танковим снарядом. Однак після 3 місяців реабілітації "Да Вінчі" повернувся на фронт.
- Згодом захисник став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Правого сектору", а у 2021 році Володимир Зеленський присвоїв "Да Вінчі" звання Героя України зі врученням "Золотої Зірки".
- Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло воював на Київщині та у Запорізькій області. Брав участь у деокупації Балаклії та захищав Бахмут.
- У вівторок, 7 березня, президент Володимир Зеленський повідомив про смерть Героя "Да Вінчі", який загинув у бою під Бахмутом. Зеленський наголосив, що Коцюбайло був одним з наймолодших Героїв України.