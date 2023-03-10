Глава держави передав матері "Да Вінчі" Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою посмертно удостоєно її сина за визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу та вірність військовій присязі.

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Зеленський вшанував пам'ять "Да Вінчі"

Боляче втрачати наших героїв. Хоробрих, сміливих, сильних. Вірних собі і державі,

– зазначив президент.

Зеленський взяв участь у церемонії прощання: дивіться відео

Зазначимо, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін 10 березня прибула з офіційним візитом до Києва. Вона зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.

Вона разом з президентом вшанували пам'ять загиблого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, із яким сьогодні прощаються в Михайлівському соборі у Києві.

Володимир Зеленський і Санна Марін поклали квіти до труни Дмитра Коцюбайла та висловили співчуття його родині.

Додамо, що президент України та прем’єр-міністр Фінляндії також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, що біля Михайлівського Золотоверхого собору. Володимир Зеленський і Санна Марін ушанували пам’ять захисників хвилиною мовчання.

Що відомо про загибель Дмитра Коцюбайла