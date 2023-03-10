Глава государства передал матери "Да Винчи" Оксане Коцюбайло отличие "Крест боевых заслуг", которым посмертно удостоен ее сын за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу и верность военной присяге.
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Зеленский почтил память "Да Винчи"
Больно терять наших героев. Храбрых, смелых, сильных. Верных себе и государству,
– отметил президент.
Зеленский принял участие в церемонии прощания: смотрите видео
Отметим, что премьер-министр Финляндии Санна Марин 10 марта прибыла с официальным визитом в Киев. Она встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она вместе с президентом почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, с которым сегодня прощаются в Михайловском соборе в Киеве.
Владимир Зеленский и Санна Марин возложили цветы к гробу Дмитрия Коцюбайло и выразили соболезнования его семье.
Добавим, что президент Украины и премьер-министр Финляндии также возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора. Владимир Зеленский и Санна Марин почтили память защитников минутой молчания.
Что известно о гибели Дмитрия Коцюбайло
- Коцюбайло стал первым добровольцем, получивший звание Героя Украины. Он начал защищать Украину от российских оккупантов еще в 2014 году в возрасте 18 лет.
- В 2015 году вблизи Песков Донецкой области воин получил тяжелое ранение танковым снарядом. Однако после 3 месяцев реабилитации "Да Винчи" вернулся на фронт.
- Впоследствии защитник стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Правого сектора", а в 2021 году Владимир Зеленский присвоил "Да Винчи" звание Героя Украины с вручением "Золотой Звезды".
- После начала полномасштабного вторжения Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло воевал на Киевщине и в Запорожской области. Участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут.
- Во вторник, 7 марта, президент Владимир Зеленский сообщил о смерти Героя "Да Винчи", который погиб в бою под Бахмутом. Зеленский подчеркнул, что Коцюбайло был одним из самых молодых героев Украины.