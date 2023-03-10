Как отмечают в сети, Cанна Марин вместе с президентом Владимиром Зеленским почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла, с которым сегодня прощаются в Михайловском соборе в Киеве, передает 24 Канал.

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Второй визит премьера Финляндии

После этого с "Да Винчи" простятся на Майдане Незалежности.

Прощание с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом: видео Суспильного

Это уже второй визит премьера Финляндии в Киев.

На опубликованных кадрах в сети видно, что премьер-министр Финляндии вместе с президентом Украины возлагают цветы к Стене памяти погибших за Украину, расположенной у Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.


Визит Марин в Киев / Фото из сети

Гуманитарная помощь от Финляндии

  • 10 марта стало известно, что Финляндия предоставит Украине дополнительные 29 миллионов евро гуманитарной помощи и поддержки сотрудничества в целях развития.
  • Предоставленные 29 миллионов евро являются частью дополнительного финансирования в размере 70 миллионов евро, которые правительство выделило для помощи Украине в 2022 году.
  • К тому же, на 2023 год зарезервировано 37 миллионов евро для поддержки Украины через сотрудничество в области развития. Таким образом, Украина станет крупнейшим государством-партнером Финляндии в сфере сотрудничества в целях развития.