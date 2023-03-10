Как отмечают в сети, Cанна Марин вместе с президентом Владимиром Зеленским почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла, с которым сегодня прощаются в Михайловском соборе в Киеве, передает 24 Канал.

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Второй визит премьера Финляндии

После этого с "Да Винчи" простятся на Майдане Незалежности.

Прощание с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом: видео Суспильного

Справочно. Комбат 67-й отдельной механизированной бригады 27-летний Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта. Он был активным участником Революции Достоинства. Участвовал в боевых действиях с начала войны России против Украины. В 2014 году командовал взводом добровольцев Правого сектора, в 2015 стал командиром роты. В декабре 2021 года был удостоен звания Героя Украины. Являлся командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ Волки Да Винчи.

Это уже второй визит премьера Финляндии в Киев.

На опубликованных кадрах в сети видно, что премьер-министр Финляндии вместе с президентом Украины возлагают цветы к Стене памяти погибших за Украину, расположенной у Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.



Визит Марин в Киев / Фото из сети

Гуманитарная помощь от Финляндии