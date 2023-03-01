Парламент одобрил предложение правительства о вступлении Финляндии в НАТО. Вместе с международными соглашениями парламент принял законодательные предложения, включенные в предложение правительства.
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Почему голосование переносили
На прошлой неделе комитет по иностранным делам парламента Финляндии высказался в пользу вступления в НАТО, затем вопрос был рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании. Ожидалось, что во вторник, 28 февраля, оно должно быть окончательно одобрено.
Но во время заседания депутат от "Союза левых сил", который и раньше выступал против членства в Альянсе, Маркус Мустаярви, предложил отказаться от принятия законодательства. К его заявлению позже присоединились еще несколько однопартийцев.
Мустоярви требовал от правительства Финляндии гарантии, что на территории страны никогда не будет размещено ядерное оружие и постоянные иностранные военные контингенты, а также что страна не будет использована в качестве плацдарма для военных действий против других государств.
Кто должен решить судьбу страны
По результатам голосования, "за" проголосовали 184 депутата, "против" – 7.
Сегодняшнее голосование является финальной точкой во внутренних процедурах, которые должна была осуществить Финляндия для вступления.
Таким образом, дальнейшие темпы будут зависеть от последних двух стран, еще не ратифицировавшие заявку – Венгрии и Турции.
Что известно о вступлении Финляндии в НАТО
- Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
- 29 июня на саммите в Мадриде НАТО официально пригласили их стать членами Альянса.
- Для присоединения необходимо согласие всех 30 членов НАТО, а также ратификация этого шага парламентами этих стран. Сейчас процесс замедляется из-за позиции Венгрии и Турции.
- Президент Венгрии Каталин Новак призвала депутатов венгерского парламента как можно быстрее ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
- 9 марта возобновятся переговоры Турции со Швецией и Финляндией по поводу их заявок на вступление в НАТО.
- Как известно, переговоры между тремя странами были остановлены в январе после протеста с сожжением Корана в Стокгольме.