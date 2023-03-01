​Парламент схвалив пропозицію уряду щодо вступу Фінляндії до НАТО. Разом із міжнародними угодами парламент ухвалив законодавчі пропозиції, включені до пропозиції уряду.

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Чому голосування переносили

Минулого тижня комітет у закордонних справах парламенту Фінляндії висловився на користь вступу до НАТО, згодом питання розглянули у першому читанні на пленарному засіданні. Очікувалось, що у вівторок, 28 лютого, воно мало бути остаточно схвалене.

Але під час засідання депутат від "Союзу лівих сил", який і раніше виступав проти членства в Альянсі, Маркус Мустаярві, запропонував відмовитись від ухвалення законодавства. До його заяви пізніше приєднались ще кілька однопартійців.

Мустаярві вимагав від уряду Фінляндії гарантії, що на території країни ніколи не буде розміщена ядерна зброя і постійні іноземні військові контингенти, а також що країна не буде використана як плацдарм для воєнних дій проти інших держав.

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За результатами голосування, "за" проголосували 184 депутати, "проти" – 7.

Відтак, сьогоднішнє голосування є фінальною крапкою у внутрішніх процедурах, які мала здійснити Фінляндія для вступу.

Таким чином, подальші темпи залежатимуть від останніх двох країн, які ще не ратифікували заявку – Угорщини й Туреччини.

Що відомо про вступ Фінляндії у НАТО