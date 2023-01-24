На такий жест оперативно відповіли й у Стамбулі, де під час масової акції під будівлею посольства Швеції спалили у відповідь прапор цієї країни. Згодом на цей скандал відповів й президент Туреччини Реджеп Ердоган після засідання Кабінету міністрів.
До теми Туреччина знову гальмує вступ Швеції й Фінляндії в НАТО: в Ердогана є вимоги
Швеція може не очікувати на підтримку Туреччини
Своїм вчинком лідер ультраправої партії "Жорстка лінія" частково таки домігся свого. Адже Ердоган у відповідь на спалення Корану заявив, що Швеції не слід очікувати від Туреччини підтримки вступу у НАТО.
Межа прав і свобод особистості доходить до того, де починаються права і свободи інших людей. Ніхто не має права принижувати святих. Ті, хто заохочують або потурають цьому збоченню, безсумнівно, прорахували його наслідки,
– сказав Ердоган.
Він підкреслив, що не можна дозволити розгулювати скрізь терористичним організаціям, а потім очікувати підтримки для вступу в Альянс. Тож якщо у Швеції не поважають релігійні переконання Туреччини чи мусульман, то й не отримають у відповідь "жодної підтримки в НАТО".
Реакція на скандал інших посадовців
Зазначимо, що спаленню Корану обурився не лише президент Туреччини. Так, МЗС Туреччини оприлюднило заяву, у якій засудило спалення Корану, а також закликало владу Швеції вжити заходів щодо причетних. Звернулися в МЗС також й до всіх інших країн з проханням зробити "конкретні кроки" на знак солідарності проти ісламофобії.
Згодом на сайті МЗС з’явилася ще одна заява, у якій засудили акцію "терористичної організації РПК". У ній Стокгольм звинуватили у грубому порушенні тристороннього меморандуму про взаєморозуміння, в межах якого Анкара пообіцяла не блокувати вступ двох країн в обмін на виконання її вимог.
Натомість міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем назвав ісламофобські провокації жахливими: "Швеція має далекосяжну свободу вираження поглядів, але це не означає, що шведський уряд або я особисто підтримуємо висловлені думки".
Не перший скандал у 2023 році
- Зазначимо, що 11 січня у Стокгольмі відбулася ще одна провокативна акція проти Туреччини. Тоді курдська організація "Комітет Рожави" поблизу мерії Стокгольма повісила догори дриґом опудало, яке символізувало президента Туреччини Реджепа Ердогана. Організатори акції "Комітет Рожави" назвали Ердогана диктатором та закликали його піти у відставку.
- Через це МЗС Туреччини викликало посла Швеції Стаффана Херрстрьома та вручило йому ноту Анкари. Туреччина тоді підкреслила, що очікує від Швеції співпраці й вимагає встановити винних в інциденті.
- Ба більше, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав Стокгольм "визначитися", та наголосив, що "терористична організація "мінує" шлях Швеції до НАТО".
- Також турецькі правозахисники вирішили притягнути до відповідальності всіх причетних до провокації у шведській столиці, а турецька прокуратура відкрила кримінальне провадження.