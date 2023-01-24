На такой жест оперативно ответили и в Стамбуле, где во время массовой акции под зданием посольства Швеции сожгли ответный флаг этой страны. Затем на этот скандал ответил и президент Турции Реджеп Эрдоган после заседания Кабинета министров.

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Швеция может не ожидать поддержки Турции

Своим поступком лидер ультраправой партии "Жесткая линия" частично добился своего. Эрдоган в ответ на сожжение Корана заявил, что Швеции не следует ожидать от Турции поддержки вступления в НАТО.

Предел прав и свобод личности доходит до того, где начинаются права и свободы других людей. Никто не имеет права унижать святых. Те, кто поощряют или потакают этому извращению, несомненно, просчитали его последствия,

– сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что нельзя позволить разгуливать везде террористическим организациям, а затем ожидать поддержки для вступления в Альянс. Поэтому если в Швеции не уважают религиозные убеждения Турции или мусульман, то и не получат ответной "никакой поддержки в НАТО".

Реакция на скандал других чиновников

Отметим, что сожжению Корана возмутился не только президент Турции. Да, МИД Турции обнародовало заявление, в которой осудило сожжение Корана, а также призвало власти Швеции принять меры по причастным. Обратились в МИД также и во все другие страны с просьбой сделать "конкретные шаги" в знак солидарности против исламофобии.

Впоследствии на сайте МИД появилась еще одно заявление, в которой осудили акцию "террористической организации РПК" В нем Стокгольм обвинили в грубом нарушении трехстороннего меморандума о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать вступление двух стран в обмен на выполнение ее требований.

В то же время министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем назвал исламофобские провокации ужасающими: "Швеция имеет далеко идущие свободу выражения взглядов, но это не означает, что шведское правительство или я лично поддерживаем высказанные мнения".

Не первый скандал в 2023 году