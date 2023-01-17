Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. За його словами, між країнами дійсно накопичилися невирішені питання та навіть претензії.
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Основна проблема
Мохаммад Фараджаллах зауважив, що на шляху до вирішення питання щодо членства Швеції та Фінляндії в НАТО є єдина проблема.
Я діагностував би цю ситуацію як дуже серйозна криза довіри між Анкарою, Вашингтоном і Заходом,
– пояснив він.
За його словами, ситуації, яка склалася не підіграє президент Росії Владімір Путін.
"Навпаки, Путін не в тому становищі, щоб вимагати від Ердогана щось. Ердоган все, що хоче, може сам від Путіна отримати набагато меншою ціною", – зауважив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".
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Історичний шанс Туреччини
Мохаммад Фараджаллах зазначив, що Вашингтон, зокрема The Washington Post, назвав Ердогана "головним болем Байдена" через його шантаж.
"Уже дійсно виглядає, що Ердоган шантажує Захід у заміну на зелене світло на вступ Швеції у НАТО", – прокоментував він.
За його словами, перед президентом Туреччини нині відкривається історичний шанс розв'язати всі питання. Відтак, Ердогану потрібна Ескадрилья F–16. Тоді перед ним відкриється перспектива у вигляді 40 літаків, оновлення та ремонт техніки, отриманої вже раніше.
"Угода розміром 20 мільярдів доларів", – додав він.
Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" наголосив, що зовсім скоро відбудуться історичні президентські вибори, тому цілком імовірно, що Захід зможе використати свій вплив на очільника Туреччини.
"Я думаю, що з часом Ердоган зрозуміє, що Захід має серйозний вплив не тільки на зовнішню політику Туреччини, але і на внутрішню", – зауважив він.
Проте водночас Анкара до кінця не довіряє Вашингтону і користується поки що слабкістю Заходу.
Варіанти розв'язання проблеми
Своєю чергою парламенти Швеції і Фінляндії дуже швидко ратифікували необхідні закони. Окрім цього, держави роблять серйозні кроки на шляху до членства в НАТО.
Мохаммад Фараджаллах передбачив, що є декілька варіантів розгортання подій. Згідно з першим, Заходу доведеться дійсно ратифікувати погодження щодо F–16 та інші вимоги Ердогана.
"Або Ердогану доведеться довіряти на словах. І ми знаємо, що Ердоган навряд чи буде довіряти Байдену", –прокоментував він.
На його думку, усі питання можна вирішити значно швидше.
Те, що в Анкарі заявили, що це до літа – це торги,
– додав він.
За словами головного редактора порталу "Україна по-арабськи", парламент Анкари може реалізувати усі необхідні рішення всього лише за декілька тижнів.
Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО: останні новини
- Під час зустрічі із молоддю 15 січня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Швеція буде прийнята до НАТО за певної умови. Мовиться про передачу 130 "терористів". Лише після цього Анкара розглядатиме ратифікацію в парламенті.
- 12 січня курдська організація "Комітет Рожави" у Швеції повісила догори дриґом опудало, яке символізувало президента Туреччини Реджепа Ердогана. У відповідь Туреччина викликала посла Швеції та передала йому ноту.
- Вже 13 січня турецькі правозахисники вирішили притягнути до відповідальності всіх причетних до провокації у шведській столиці. Так, адвокати Ердогана звернулись до Республіканського суду Анкари, а турецька прокуратура відкрила кримінальну справу.
- Швеція заявила, що не знала про інцидент та назвала його саботажем проти заявки на вступ до НАТО.