Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. А ось людина, яка пропонувала зберегти Путіну обличчя, президент Франції Емануель Макрон, вважає вступ України в НАТО малоймовірним.
Цікаво Ми дуже близькі до прориву, – Піонтковський про надання Україні Abrams та Leopard
Вступ України в НАТО – рятівний шлях Росії
Світан зазначив, що Україна буде входити одразу за північними країнами, Швецією та Фінляндією. Приблизно за таким же принципом і стільки ж по часу. Коли для росіян і для їхнього політичного керівництва стане зрозумілим, що для них у першу чергу це рятівне коло від повного знищення, тоді це пришвидшиться.
Вони можуть продати своїм 100 мільйонам російським недоумкам вступ України в НАТО, як неможливість ведення подальшої війни. Тобто, програти Україні для російського військово-політичного керівництва дорівнює смерть. А ось програти НАТО – ні,
– зауважив військовий експерт.
Він додав, що для керівництва Росії це буде непоганий варіант закритись від НАТО, яким стане Україна. Це допоможе йому втриматись при владі. Коли до військово-політичного керівництва росіян це дійде, то вони будуть першими, хто проводитиме політики вступу України в НАТО.
Світан про те, що Україна ввійде в НАТО одночасно зі Швецією та Фінляндією: дивіться відео
Правильний шлях України
За словами льотчика-інструктора, після такого руху росіян пришвидшиться наш процес вступу в НАТО. Крім того, ми його вже почали. Нарешті є єдність думок, що йдуть у правильному напрямку. І народ, і ЗСУ, і політичне керівництво України.
"За подачу заявки нашому політичному керівництву вже можна ставити пам'ятник. Лише за те, що воно наважилось подати заявку в НАТО декілька місяців тому. Можна вже при житті ставити пам'ятник цим людям, які підписали цю заявку", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.
Він продовжив, що саме ця заявка, початок цього руху прикриє Україну і пришвидшить закінчення війни й бойових дій на нашому східному кордоні.
НАТО й війна в Україні: останні новини
- Україна своєю боротьбою проти Росії зламала гру всім світовим гравцям. Наступного року на європейському континенті можуть відбутися певні зміни, те ж саме стосуватиметься і НАТО.
- Росія не планує поступатись у своїх імперських планах, а відтак не буде відмовлятись від нових спроб наступів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що Росія намагається заморозити війну, щоб підготувати новий наступ на весні.
- Авторитетний американський аналітичний центр RAND оприлюднив матеріал щодо можливої ескалації війни від Росії в бік НАТО у 2023 році. Окупанти гіпотетично можуть завдати удари по території Північноатлантичного альянсу, щоб підняти ставки у війні.