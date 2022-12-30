Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Попередньо він зауважив, що Росія намагається заморозити війну, щоб підготувати новий наступ на весні.

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Немає жодних ознак того, що Путін змінив свою загальну мету цієї війни. Це контроль над Україною. Вони мобілізували багато нових військ. Багато з них вже навчені,

– зазначив Столтенберг.

Росія не збирається зупинятись

За його словами, Росія продемонструвала готовність "зазнавати болісних втрат", але знайшла спосіб звертатись по допомогу до інших авторитарних режимів, зокрема, до Ірану, щоб отримати більше боєприпасів і більше зброї.

"Це ще не кінець", – наголосив генсек, зауваживши, що Росія непередбачуваний противник.

Ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів. Ми не повинні недооцінювати Росію,

– повідомив Єнс Столтенберг.

"Три сценарії": у світі активно обговорюють варіанти завершення війни

Американське видання Washington Post опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, як можуть виглядати переговори про завершення війни. Зокрема:

це переговори між Києвом та Москвою після виходу Україною на кордони 1991 року;

діалог після повернення нашою державою до кордонів 23 лютого;

початок мирного врегулювання після повернення Донбасу, але не Криму.

Водночас міністр закордонних справ наголосив, що "будь-хто може говорити про будь-що", однак позиція України максимально чітка – це повернення до міжнародно визнаного кордону України 1991 року. Він підкреслив, що жоден квадратний сантиметр української землі не буде предметом дипломатичних або військових поступок.