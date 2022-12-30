Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Предварительно он заметил, что Россия пытается заморозить войну, чтобы подготовить новое наступление весной.
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Нет никаких признаков того, что Путин изменил свою общую цель этой войны. Это контроль над Украиной. Они мобилизовали множество новых войск. Многие из них уже обучены,
– отметил Столтенберг.
Россия не собирается останавливаться
По его словам, Россия продемонстрировала готовность "терпеть болезненные потери", но нашла способ обращаться за помощью к другим авторитарным режимам, в частности, к Ирану, чтобы получить больше боеприпасов и больше оружия.
"Это еще не конец", — подчеркнул генсек, отметив, что Россия непредсказуемый противник.
Мы должны готовиться к долгосрочным и новым русским наступлениям. Мы не должны недооценивать Россию,
– сообщил Йенс Столтенберг.
"Три сценария": в мире активно обсуждают варианты завершения войны
Американское издание Washington Post опубликовало материал, в котором говорится, как могут выглядеть переговоры о завершении войны. В частности:
- это переговоры между Киевом и Москвой после выхода Украины на границы 1991;
- диалог о возвращении нашим государством к границам 23 февраля;
- начало мирного урегулирования возвращения Донбасса, но не Крыма.
В то же время министр иностранных дел подчеркнул, что "кто угодно может говорить о чем-либо", однако позиция Украины максимально четкая – это возвращение к международно признанной границе Украины в 1991 году. Он подчеркнул, что ни один квадратный сантиметр украинской земли не станет предметом дипломатических или военных уступок.