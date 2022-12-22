На условиях анонимности чиновник администрации Байдена пояснил, что в Белом доме стремились обсудить взгляды Зеленского на дипломатию. Соответствующую информацию сообщило американское издание в день встречи Байдена и президента Украины.

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Какие есть модели завершения войны

По данным источника, администрация Байдена пыталась узнать, что нужно Владимиру Зеленскому, чтобы Киев был в максимально сильной позиции, чтобы ускорить переговоры.

Существует три разных модели того, как может выглядеть окончание войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации (Байдена – 24 канал),

– говорится в сообщении.

Издание описывает, какие варианты предполагает каждая из моделей:

первая – это часть мирного плана, предложенный Зеленским в прошлом месяце и предполагающий вывод российских войск со всей украинской территории , которую они сейчас занимают, включая Крым и районы восточного Донбасса, захваченные ими в 2014 году;

, которую они сейчас занимают, включая Крым и районы восточного Донбасса, захваченные ими в 2014 году; вторая – это отвод войск на линии 2014 года ;

; третья – вывод войск, включая Донбасс, но не Крым.

Известно, что по поводу последних двух вариантов Владимир Зеленский четко дал понять свою позицию. В частности, что их не поддержит.

...Отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отойдут со всей оккупированной территории,

– говорится в сообщении.

О чем говорили Зеленский и Байден

Высокопоставленный чиновник США объяснил, что во время личной встречи Джо Байден хотел услышать мнение Зеленского о том, как это должно выглядеть, однако признал, что это своего рода академическая дискуссия в настоящее время. Нет ведь никаких признаков того, что Москва заинтересована в разговоре.

Россия только хочет выиграть время после того, как не смогла противостоять украинским контрнаступлениям.

Официальные американские лица заявили, что у России нет серьезных предложений по выводу своих войск и стремления к миру, хотя в Кремле и продолжаются споры относительно тактики.

Более того, по данным издания, Владимир Зеленский был сосредоточен на призывах о необходимости предоставления Украине мощного вооружения, чтобы ВСУ могли начать большие наступательные операции против России в 2023 году.

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