Секретарь СНБО отметил, что по состоянию на сегодняшний день оккупанты ни в коем случае не победят в открытом бою. Они загнаны в тупик, как крысы, и от этого еще опаснее.
К теме У Путина мало времени, он торопится – политолог о возможных новых массированных атаках от России
Путин поставил все на кон
Данилов подчеркнул, что военное командование понимает всю ситуацию и сейчас военнослужащие готовятся к ближайшим двум – трем месяцам, которые могут быть решающими в этом моменте.
Россия будет продолжать воевать, потому что Путин поставил все на кон. Секретарь СНБО сказал, что россияне не отступят даже с учетом того, что все мировое сообщество против них.
Для победы Украине нужно тяжелое вооружение
И сегодня мы, понимая эти вызовы, максимально готовимся, но понимаем также, что нам очень необходима помощь наших партнеров,
– сказал Данилов.
Стоит отметить, что Украина получает совсем другую помощь, нежели в апреле или мае. Данилов рассказал, что ряд европейских стран изменил свое мнение о войне в Украине.
Если эти страны ранее поставляли каски и бронежилеты, то по состоянию на сегодняшний день они поставляют тяжелое вооружение, которое необходимо, чтобы победить врага.
Война в Украине: последние новости
- Официальное количество погибших оккупантов уже почти достигло отметки "100 тысяч". В частности, за сутки украинские защитники ликвидировали 510 захватчиков.
- 20 декабря во временно оккупированном Мариуполе украинское движение сопротивления сообщило об успешной диверсии. На территории меткомбината имени Ильича сгорело здание, где жили русские военные.
- Оккупант рассказал своей матери, что их военное командование из танка расстреляло 20 россиян, которые только что прибыли на фронт.
- 19 декабря украинские бойцы нанесли удар по живой силе и технике оккупантов в районе Васильевки Херсонской области. Удалось уничтожить 8 единиц тяжелой военной техники. Что касается потерь в живой силе, то они уточняются.